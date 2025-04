Internews24.com - Bayern Monaco Inter, Kompany può sorridere! Due rientri in gruppo per i tedeschi. Ci saranno in Champions?

Leggi su Internews24.com

di Redazionepuò! Dueinper i, in vista della gara diLeagueDopo una lunga serie di infortuni che ha colpito la rosa del, l’allenatore Vincentpuò finalmente tirare un sospiro di sollievo. Durante il primo allenamento in preparazione al match diLeague contro l’, Harry Kane e Leon Goretzka sono tornati ad allenarsi con il. Secondo quanto riferito dalla Bild, entrambi i giocatoridisponibili per l’andata dei quarti di finale e potrebbero scendere in campo dal primo minuto.Situazione diversa invece per Kingsley Coman: l’ex Juventus è ancora alle prese con un fastidioso problema al piede e non ha ancora ripreso ad allenarsi. Questo rende la sua presenza in campo contro i nerazzurri alquanto improbabile.