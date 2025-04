Bayern Monaco-Inter | formazioni dove vederla in tv e streaming

Bayern-Inter (martedì 8 aprile 2025 con calcio d`inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per l`andata dei quarti di finale in Champions. Leggi su Calciomercato.com (martedì 8 aprile 2025 con calcio d`inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per l`andata dei quarti di finale in Champions.

Bayern Monaco-Inter, le probabili: Kompany in emergenza, Inzaghi senza Dumfries. Bayern Monaco-Inter dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni. Bayern Monaco-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming. Le ultime su Kane e tutti gli infortunati del Bayern. Gestione Lautaro, Dumfries stop lungo, Dimarco... Chi recupera tra Parma e Bayern Monaco. Bayern Monaco in emergenza verso i quarti: ecco il probabile undici anti-Inter. Ne parlano su altre fonti

