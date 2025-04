Bayern Inter l’esito di Parma non è il modo migliore per presentarsi all’Allianz Arena ma nemmeno per sognare in grande

Bayern Inter, torna la Champions ma la prestazione di Parma non è il miglior modo per presentarsi all'Allianz Arena Martedì 8 Aprile torna la Champions League, l'Inter vola in Germania per affrontare i tedeschi del Bayern Monaco che, seppur falcidiati da numerosissimi infortuni, restano sempre una squadra temibilissima. I nerazzurri sono reduci da una prestazione in campionato contro il Parma a tinte chiaroscure, la partita proposta contro gli emiliani non è sicuramente il migliore biglietto da visita per presentarsi in casa dei tedeschi ma nemmeno per ambire al sogno triplete. Il Corriere dello Sport si è soffermato proprio su questo aspetto.SOGNO TRIPLETE Inter – «Al di là dell'attesa per ciò che farà il Napoli a Bologna, il pari di Parma, anche per come si è concretizzato, è il peggiore dei modi per arrivare alla prima sfida con il Bayern.

