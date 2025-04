Internews24.com - Bayern Inter, Inzaghi ora stravolge la rosa: altro che gli errori di Parma, ecco le nuove scelte

di Redazione, Simoneora sale in cattedra e cambia la sua formazione, da evitare glidilePer quanto doloroso, il pareggio ottenuto ieri sera contro ilper 2-2 al Tardini, appartiene già al passato. Ora per Simoneè tempo di pensare al prossimo incontro in programma:, in arrivo martedì sera tra le mura dell’Allianz Arena. Lo sa bene proprio il tecnico meneghino – che come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina – è pronto a compiere scelte importanti a livello di formazione.un breve passaggio dalla Rosea:– «In Champions Simone deve recuperare certezze parzialmente smarrite: serve il meglio dei suoi titolari, per gran parte della partita per di più. In fondo, ieri i nerazzurri hanno dovuto giocare una delle sfide più importanti della stagione dal minuto 65 senza Pavard, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro: il risultato si è visto.