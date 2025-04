Inter-news.it - Bastoni, ottimismo per Bayern Monaco-Inter! Ma allarma un fattore – Sky

dovrebbe recuperare per, sfida in programma fra due giorni. Ma in casa nerazzurra ci siroga dopo Parma.CHE RITORNA – In casaci siroga all’indomani del pareggio beffardo contro il Parma. La squadra nerazzurra, avanti di due gol, si è fatta rimontare dalla formazione di Chivu in appena nove minuti sprecando l’occasione di andare momentaneamente a più sei sui ducali. Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport 24 da Appiano Gentile, parla in questo modo: «Il provare a vincere sempre porta alla stanchezza sia fisica che mentale e questa tendenza a gestire dei momenti in alcune partite dove invece ci vorrebbe una zampata. Ieri a Parma la squadra non ha sfruttato l’occasione del doppio vantaggio. Ilrimonte subite: successo cinque volte in campionato, una volta in Supercoppa con il Milan e per la seconda volta con due gol di vantaggio».