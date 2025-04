Inter-news.it - Bastoni non preoccupa l’Inter, ma dubbio resta. Oggi nuove verifiche: cosa filtra – CdS

Giornata di attesa e apprensione in casa Inter:Alessandrosi sottoporrà agli accertamenti medici per chiarire l’entità del problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo ieri sera durante Parma-Inter, valida per la trentunesima giornata di Serie A. NUOVO PROBLEMA – Alessandroal termine del primo tempo di Parma-Inter ancora sul risultato di 0-2, non è rientrato in campo dopovallo,ndo in panchina pero secondo tempo con del ghiaccio applicato alla coscia. Al termine della partita, Farris e tutti hanno parlato di sostituzione a scopo precauzionale, una mossa per evitare rischi inutili. Il ricordo fresco di Dumfries – che a Bergamo contro l’Atalanta aveva chiesto dire in campo e poi si è ritrovato con un infortunio più serio – consiglia massima prudenza.