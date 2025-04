Internews24.com - Bastoni Inter, gli aggiornamenti sulle sue condizioni! Il ginocchio non preoccupa, ma con il Bayern…

di Redazione, glisue! Ilnon, ma con il Bayern. Le ultime sul difensore nerazzurroCosi la Gazzetta dello Sportdi Alessandro, uscito ieri nell’vallo di Parma:LE PAROLE «È proprio la caccia all’obiettivo più grande ad aver condizionato il viaggio in Emilia, ma la Champions toglie e dà: si prende energie, ma restituisce motivazioni. In mezzo alla delusione per il pari, però, una buona notizia almeno si scorgeva in serata: lazione per ildisi era parecchio ridotta rispetto alla prima impressione del campo. L’azzurro verrà ricontrollato oggi, ma pare che ci fosse solo stanchezza, un minimo affaticamento, dietro al ghiaccio applicato nella ripresa. Con il Bayern dovrebbe essere al suo posto e Inzaghi, di ritorno dalla squalifica di campionato, ci penserà su prima di toglierlo dalla battaglia.