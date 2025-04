Basket sale l' attesa verso Unieuro-Fortitudo | tutte le informazioni su biglietti e viabilità

Unieuro Forlì-Fortitudo Bologna, in programma domenica 13 aprile alle ore 20 all'Unieuro Arena, sarà aperta a partire dalle ore 10 di lunedì 7 aprile. I tagliandi saranno vendibili esclusivamente ai residenti. Forlitoday.it - Basket, sale l'attesa verso Unieuro-Fortitudo: tutte le informazioni su biglietti e viabilità Leggi su Forlitoday.it Pallacanestro Forlì 2.015 comunica in una nota che la prevendita per l'attesissimo derbyForlì-Bologna, in programma domenica 13 aprile alle ore 20 all'Arena, sarà aperta a partire dalle ore 10 di lunedì 7 aprile. I tagliandi saranno vendibili esclusivamente ai residenti.

Basket, Napoli-Milano: 95-87, clamorosa vittoria salvezza! Estasi a Fuorigrotta - C'è grandissima attesa per il super match tra Napoli Basket ed Olimpia Milano: gara valida per il 24° turno di campionato e dalla grande importanza per le due squadre. I partenopei hanno vinto per 95- ... (msn.com)

Derby Andrea Costa-Virtus, sale l’attesa: settore ospiti tutto esaurito - L’attesa sta per finire. Dopo un weekend di pausa finalmente si torna a giocare e si torna in campo per il derby di Imola tra Up Andrea Costa e Neupharma Virtus Imola. La stracittadina, in programma ... (corriereromagna.it)