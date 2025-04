Basket ai play-off di serie C la Pallacanestro Femminile Pisa domina gara 2 con Prato

Pisa, 5 aprile 2025 – In serie C la Pallacanestro Femminile Pisa supera nettamente Prato in gara due e riapre il primo turno dei play-off, che si deciderà con il prossimo spareggio nella città laniera. Di fronte ad un folto pubblico, con tutte le atlete delle giovanili a far sentire il proprio incitamento, con una folta delegazione pratese, le biancorosse hanno travolto nella ripresa le avversarie, dopo un inizio problematico. LA CRONACA – L’avvio dell’incontro vede avanti Prato, che chiude il primo quarto sul 15-17, al termine di un parziale equilibrato, in cui la squadra di coach De Filippis, coadiuvato per l’occasione in panchina da Sergio Ferro, è sembrata contratta, contro una zona 2-3 molto alta, disposta dalle ospiti a disturbare continuamente le portatrici di palla. Nel secondo periodo Prato mantiene il controllo, sembrando più precisa e compatta rispetto alla partita d’andata, con Rastelli in cabina di regia a tratti immarcabile, e allunga prima del riposo (25-30). Sport.quotidiano.net - Basket, ai play-off di serie C la Pallacanestro Femminile Pisa domina gara 2 con Prato Leggi su Sport.quotidiano.net , 5 aprile 2025 – InC lasupera nettamenteindue e riapre il primo turno dei-off, che si deciderà con il prossimo spareggio nella città laniera. Di fronte ad un folto pubblico, con tutte le atlete delle giovanili a far sentire il proprio incitamento, con una folta delegazione pratese, le biancorosse hanno travolto nella ripresa le avversarie, dopo un inizio problematico. LA CRONACA – L’avvio dell’incontro vede avanti, che chiude il primo quarto sul 15-17, al termine di un parziale equilibrato, in cui la squadra di coach De Filippis, coadiuvato per l’occasione in panchina da Sergio Ferro, è sembrata contratta, contro una zona 2-3 molto alta, disposta dalle ospiti a disturbare continuamente le portatrici di palla. Nel secondo periodomantiene il controllo, sembrando più precisa e compatta rispetto alla partita d’andata, con Rastelli in cabina di regia a tratti immarcabile, e allunga prima del riposo (25-30).

