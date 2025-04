Basket A2 | Libertas-Nardò | sfida salvezza al PalaMacchia

Leggi su Corrieretoscano.it

È arrivato il momento della verità. Laaffronta aluna partita che vale una stagione. Contro, fanalino di coda, gli amaranto si giocano un match che ha tutto il sapore dello spareggio: vincere significa blindare il sedicesimo posto e avvicinarsi allacon un pizzico di serenità in più; perdere, invece, riaprirebbe scenari cupi e rischiosi. Una vittoria con almeno 12 punti di scarto permetterebbe anche di ribaltare la differenza canestri a favore. Per i pugliesi resta comunque la partita più importante dell’anno, visto che con una vittoria, potrebbero ancora sperare in un insperato sedicesimo posto. In caso di sconfitta, sarebbero destinati al penultimo gradino della classifica.è cambiata molto rispetto all’andata: in panchina c’è ora coach Alessandro Mecacci, subentrato a dicembre a Dalmonte, e in campo ci sono due volti noti al pubblico livornese: Marco Giuri, exLivorno, e Giordano Pagani, visto con la Pielle e contro lacon Urania Milano.