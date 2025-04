Bambini che controllano le famiglie | il fenomeno del bambino imperatore e del parental abuse La tua famiglia è a rischio? Un identikit

famiglie all'apparenza normali, genitori attenti, premurosi (a volte anche in modo eccessivamente solerte), ma che in realtà non riescono ad imporre dei limiti ai propri figli che prendono il controllo della famiglia stessa allo scopo di gestire le relazioni producendo anche danni materiali e psicologici.L'articolo Bambini che controllano le famiglie: il fenomeno del “bambino imperatore” e del “parental abuse”. La tua famiglia è a rischio? Un identikit . Leggi su Orizzontescuola.it all'apparenza normali, genitori attenti, premurosi (a volte anche in modo eccessivamente solerte), ma che in realtà non riescono ad imporre dei limiti ai propri figli che prendono il controllo dellastessa allo scopo di gestire le relazioni producendo anche danni materiali e psicologici.L'articolochele: ildel “” e del “”. La tuaè a? Un

Ecco come far mangiare verdure ai bambini: il fenomeno del "dinosaur time". Figli sottratti da un genitore. Capozzoli: “Fenomeno in aumento. Anche mediazione familiare aiuta a tutelare i minori”. Esposizione precoce ai dispositivi digitali diminuisce il rendimento scolastico: lo studio che svela le disuguaglianze tra famiglie. La miopia nei bambini: un problema spesso sottovalutato. L’inquietante scia di sangue dei figlicidi in Italia. "La mia infanzia sbattuta ovunque". Shari Franke e il business delle famiglie influencer. Ne parlano su altre fonti

L'Italia non è un Paese per famiglie (ma neanche per donne e bambini) - Quello che accade è il trasformarsi delle vacanze in un momento di forte difficoltà per le famiglie e i genitori che lavorano ma anche in un periodo in cui spesso i bambini e le bambine si ... (vanityfair.it)

Fenomeno sharenting: come tutelare la privacy dei bambini nell’era digitale - In primis le famiglie devono far ... in merito alla privacy dei bambini sui social. Bisogna infatti sempre tenere presente che si tratta di questioni e fenomeni piuttosto recenti, e non tutti ... (tpi.it)

L’ecoansia tra i bambini italiani: un fenomeno allarmante che richiede attenzione e intervento - In questa prospettiva, si evidenzia la necessità di instaurare collaborazioni tra le scuole e le famiglie, favorendo un ambiente di apprendimento che promuova pratiche sostenibili e consapevoli. Solo ... (gaeta.it)