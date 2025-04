Baltur Arena pronta per la sfida | alle 18 arriva la capolista Udine

Baltur Arena vestita a festa, alle 18 arriva la capolista Udine (arbitri Foti, Chersicla e Di Martino). Chi per la salvezza, la Sella, e chi per la promozione, i friulani, con in testa soltanto la vittoria, che avvicinerebbe in maniera definitiva gli obbiettivi di entrambe, diametralmente opposti ma ugualmente importanti. E allora sotto con questi quaranta minuti, di nuovo in casa, a quasi un mese di distanza dall’ultima volta, quando Milano bruciò in volata i biancorossi condannandoli al terzo ko interno consecutivo e prolungando un digiuno che dura dal 9 febbraio, la sera dello spumeggiante successo contro Cantù. Ma nonostante un calendario tutto in salita, seguito al match con l’Urania, la Benedetto ha saputo destreggiarsi alla grande, vincendo prima ad Avellino e poi a Livorno, e scivolando soltanto ad Orzinuovi, andando però vicinissima, in rimonta, al colpo che avrebbe virtualmente garantito la salvezza. Sport.quotidiano.net - Baltur Arena pronta per la sfida: alle 18 arriva la capolista Udine Leggi su Sport.quotidiano.net vestita a festa,18la(arbitri Foti, Chersicla e Di Martino). Chi per la salvezza, la Sella, e chi per la promozione, i friulani, con in testa soltanto la vittoria, che avvicinerebbe in maniera definitiva gli obbiettivi di entrambe, diametralmente opposti ma ugualmente importanti. E allora sotto con questi quaranta minuti, di nuovo in casa, a quasi un mese di distanza dall’ultima volta, quando Milano bruciò in volata i biancorossi condannandoli al terzo ko interno consecutivo e prolungando un digiuno che dura dal 9 febbraio, la sera dello spumeggiante successo contro Cantù. Ma nonostante un calendario tutto in salita, seguito al match con l’Urania, la Benedetto ha saputo destreggiarsi alla grande, vincendo prima ad Avellino e poi a Livorno, e scivolando soltanto ad Orzinuovi, andando però vicinissima, in rimonta, al colpo che avrebbe virtualmente garantito la salvezza.

