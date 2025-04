Azzurra Colli vince 1-0 contro Vigor Montecosaro | decisivo il gol di Sabatini

Azzurra Colli 1Vigor Montecosaro 0 Azzurra Colli: Filiaci; Sabatini, Rinaldi, Filipponi, Felicetti; Regnicoli, Gabrieli, D'Amicis (32'st Acciarri); Pampano (35'st Galli), Liberati, Vallorani (20'st Spadoni). All.: Vagnoni. Vigor Montecosaro: Caligari; Piermartiri, Pepi, Tidei; Poggi, Sauchelli (25'st Guermandi), Baiocco (25'st Mancini), Di Biagio (14'st Boccanera), Natali (14'st Cicconofri); Compagnucci, Carinelli (14'st Tulli). All.: Pierantoni. Arbitro: Diouane di Fermo. Rete: 30' Sabatini. Un gol, tanto basta all'Azzurra Colli per assicurarsi tre punti d'oro ai danni della Vigor Montecosaro e mantenersi al secondo posto in compagnia della Palmense. Parte forte la squadra di casa, che ha un obiettivo importante da perseguire. Dopo alcuni tentativi la squadra di Vagnoni trova il vantaggio con un bel tiro di Sabatini.

