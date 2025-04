Avellino donna di 80 anni ritrovata senza vita in un pozzo

donna di 80 anni - di cui non si avevano più notizie dal tardo pomeriggio di ieri 5 aprile - è stato ritrovato in un pozzo profondo circa sette-otto metri all'interno della sua proprietà in contrada San Pietro, a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. L'anziana sarebbe caduta all'interno del pezzo in maniera accidentale. Le operazioni di recupero del corpo della donna sono state effettuate dai Vigili del Fuoco di Lioni e Montella. Tg24.sky.it - Avellino, donna di 80 anni ritrovata senza vita in un pozzo Leggi su Tg24.sky.it Tregedia nell'Avellinese, dove il corpo di unadi 80- di cui non si avevano più notizie dal tardo pomeriggio di ieri 5 aprile - è stato ritrovato in unprofondo circa sette-otto metri all'interno della sua proprietà in contrada San Pietro, a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di. L'anziana sarebbe caduta all'interno del pezzo in maniera accidentale. Le operazioni di recupero del corpo dellasono state effettuate dai Vigili del Fuoco di Lioni e Montella.

