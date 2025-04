Anteprima24.it - Avellino beffata nel finale, Verona passa con una tripla di Copeland

Tempo di lettura: 2 minutiSul parquet della Scaligera, nella 35ª giornata di regular season, l’Basket incassa l’ennesima beffa di una stagione altalenante. A decidere l’incontro è unadia pochi secondi dal termine che consente ai veneti di imporsi per un sofferto 82-81. Nonostante la vittoria,non riesce a ribaltare la differenza canestri dell’andata, ma compie comunque un passo importante in chiave play-in/playoff, salendo a quota 40 punti in classifica.La gara ha vissuto su due binari differenti: nella prima metà di gioco èa dettare il ritmo, imponendo il proprio gioco e mettendo in difficoltà la difesa di casa. I biancoverdi chiudono avanti il primo tempo, mostrando solidità e buone trame offensive. Tuttavia, al rientro dagli spogliatoi, la Scaligera cambia volto: la squadra alza l’intensità difensiva, trova maggiore fluidità in attacco e piazza un parziale di 22-11 che rimette in discussione l’esito dell’incontro.