Auto si ribalta e finisce contro un albero | morti 4 giovani due sono minorenni

Lizzano, auto si ribalta e finisce contro un albero: morti quattro giovani. Auto si ribalta e finisce contro un albero: morti 4 giovani, due sono minorenni.

