Auto in fiamme dopo un incidente traffico paralizzato

Rimini – Un pomeriggio di tensione sulla Strada Marecchiese, dove un incidente ha bloccato la circolazione in direzione Villa Verucchio, poco dopo l'incrocio semaforico con la Trasversale Marecchia. Il sinistro, avvenuto ieri, ha coinvolto almeno due veicoli e ha causato momenti di panico a causa dell'incendio che ha avvolto una delle Auto.Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un tamponamento tra una Bmw X3 e una Peugeot 308. Un impatto che, sebbene non grave dal punto di vista dinamico, ha avuto conseguenze rilevanti: la Peugeot ha preso fuoco subito dopo lo scontro, scatenando l'allarme tra gli Automobilisti presenti. Le fiamme, visibili a distanza, hanno reso necessario l'intervento urgente dei soccorsi.Il conducente della Bmw ha riferito agli agenti della Polizia stradale di aver urtato un terzo veicolo, che però si sarebbe allontanato immediatamente dopo l'accaduto, facendo perdere le proprie tracce.

