Auto dei carabinieri si ribalta sulla statale Catania Ragusa | due feriti uno è grave

carabinieri in servizio nella compagnia di Caltagirone sono rimasti feriti in un incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi, avvenuto sulla Strada statale Catania-Ragusa. Uno di loro è in gravi condizioni ed è stato trasferito in un ospedale di Catania. L'altro militare dell'Arma è ricoverato a Caltagirone. Secondo una prima ricostruzione, i due erano su un'Auto di servizio impegnata.

