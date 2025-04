Ilrestodelcarlino.it - "Aumento del 50%: per me è una follia"

Alessandra Macari è molto scontenta degli aumenti. "Io pago un euro in più al giorno al parcheggio Mattarella che costava 2 euro al giorno. Ora la tariffa giornaliera è passata a 3 euro. È undel 50%, considerevole per me, perché io devo venire in centro tutti i giorni per andare alla casa di cura San Lorenzino a trovare un familiare. Sono circa 22 euro in più al mese (il sabato non si paga, fortunatamente) e, per assurdo, se dovessi continuare con questa routine, pagherei oltre 250 euro in più all’anno. Mi sembra che sia unaed è vergognoso, dato che uso il parcheggio per andare a trovare una persona malata che ha bisogno del mio affetto e della mia assistenza. Così pure gli infermieri che lavorano in clinica devono pagare cifre più alte ogni giorno".