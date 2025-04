Aumenta la concorrenza per Lucca anche il Manchester United su di lui

Aumenta la concorrenza per Lucca, anche il Manchester United su di lui Leggi su Dailynews24.it Tra i reparti da rinforzare in vista della prossima stagione, per il Napoli c’è sicuramente il parco attaccanti. Quest’anno la prima punta Lukaku sta fin qui reggendo la pressione pur con numeri non eccezionali, ma le alternative, specialmente dopo la cessione a ciel sereno (o quasi) di Kvaratskhelia latitano, per cui a giugno ci sarà .L'articololaperil Mstersu di lui

Lucca, indiscrezione dall’Inghilterra: Il Manchester United piomba sull’attaccante italiano. Manchester United su Lucca: osservatori inviati per l’attaccante. Mercato Juve: Premier League e Atletico Madrid su Lucca. Yildiz Manchester United, aumenta la concorrenza: ultime. Aumenta la concorrenza per Lucca, anche il Manchester United su di lui. Lucca, aumenta la concorrenza per il Napoli: ora ci pensa anche il Man United. Ne parlano su altre fonti

Aumenta la concorrenza per Lucca, anche il Manchester United su di lui - Tra i reparti da rinforzare in vista della prossima stagione, per il Napoli c'è sicuramente il parco attaccanti. Quest'anno la prima punta Lukaku sta fin ... (dailynews24.it)

Mercato Milan, aumenta la concorrenza per Lucca! Spuntano i due top club sulla punta - Mercato Milan, Lorenzo Lucca è finito nel mirino di Napoli e Roma: aumenta la concorrenza per l’attaccante italiano. Ultime Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan potrebbe ... (milannews24.com)

Mercato Juve: anche le big di Premier e l’Atletico Madrid sul calciatore accostato ai bianconeri! Aumenta la concorrenza, tutti i dettagli - Mercato Juve: ci sono anche le big di Premier League e l’Atletico Madrid sul calciatore che piace ai bianconeri! Aumenta la concorrenza Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, aumenta sensibil ... (juventusnews24.com)