Audace Cerignola corsara Cavese battuta | D' Andrea e Capomaggio letali al Lamberti

Cavese non riesce a fermare l’Audace Cerignola: al “Simonetta Lamberti” finisce con una vittoria per la squadra di Giuseppe Raffaele. Le reti di D’Andrea e Capomaggio, una per tempo, decidono l’incontro e condannano la formazione di Vincenzo Maiuri all’undicesima sconfitta in campionato.I. Salernotoday.it - Audace Cerignola corsara, Cavese battuta: D'Andrea e Capomaggio letali al Lamberti Leggi su Salernotoday.it Lanon riesce a fermare l’: al “Simonetta” finisce con una vittoria per la squadra di Giuseppe Raffaele. Le reti di D’, una per tempo, decidono l’incontro e condannano la formazione di Vincenzo Maiuri all’undicesima sconfitta in campionato.I.

