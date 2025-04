Attimi di paura sulla A24 per una donna con bambino a bordo auto in fiamme

Attimi di panico, nella mattina di domenica 6 aprile, intorno alle 11.30, al chilometro 63+800 dell'autostrada A24, in direzione L'Aquila - Pescara, per via di un'auto, andata a fuoco. A bordo del mezzo viaggiavano una donna, che è riuscita a fermarsi sulla corsia di emergenza, e un bambino.

