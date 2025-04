Attesa sui mercati si teme nuova settimana di passione Quattro italiani su dieci temono per le proprie tasche

mercati col fiato sospeso, nel timore che la guerra dei dazi scatenata da Donald Trump possa travolgere l'economia globale e farla precipitare in una recessione che riporterebbe l'orologio indietro di anni. Quelli bui della crisi del 2008 e del tracollo di Lehman Brothers o del terremoto provocato dalla dalla pandemia. Il timore immediato è quello di un'altra settimana di passione per le Borse.

