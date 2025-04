Iodonna.it - Attenti all’innovazione, motivati, con un gran bagaglio di competenze. Eppure non vengono valorizzati quanto meriterebbero

Leggi su Iodonna.it

Donne e lavoro. L’occupazione in Italia cresce. Ma cresce da tempo in particolare per i senior, che di balzo in balzo occupano fette sempre piùdi di mercato del lavoro. Un paradosso, quello del boom dell’occupazione matura e dello sboom di quella giovane, con cui dobbiamo prendere confidenza. Maximo Ibarra: supervisori dell’AI, così cambierà il mondo del lavoro X Dice il rapporto 2024 dell’Inapp (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche), molto centrato sulle dinamiche demografiche, che nel secondo trimestre del 2024, l’ultimo misurato, l’incremento di 329mila occupati è stato determinato per l’80 per cento dagli occupati con più di 50 anni – esattamente 263mila -, in crescita del 2,8 per cento, a fronte di una crescita dell’1 per cento tra gli occupati di 35-49 anni e del calo dello 0,3 per cento tra i 15-34enni.