ATP Montecarlo 2025 Mattia Bellucci esce di scena nel turno decisivo delle qualificazioni

decisivo turno delle qualificazioni il percorso di Mattia Bellucci nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro, numero 9 del seeding cadetto, viene sconfitto dal magiaro Fabian Marozsan, che si impone sulla terra battuta outdoor monegasca con lo score di 6-1 6-2 in un’ora e dieci minuti di gioco, conquistando così l’accesso al main draw.Nel primo set il magiaro strappa la battuta all’azzurro alla terza occasione al termine di un secondo game lungo sedici punti. L’ungherese scappa sul 3-0 non pesante, poi nel sesto gioco Bellucci si fa rimontare dal 30-15, cede tre punti e perde ancora la battuta. Marozsan allunga sul 5-1, poi tiene il servizio a zero, portando a 7 la striscia di punti consecutivi vinti e chiude i conti sul 6-1 dopo 28 minuti.Nella seconda partita l’azzurro nel terzo game si fa trascinare ai vantaggi ed il magiaro sfrutta il primo break point per portarsi sul 2-1. Oasport.it - ATP Montecarlo 2025, Mattia Bellucci esce di scena nel turno decisivo delle qualificazioni Leggi su Oasport.it Si ferma al secondo eil percorso dinell’ATP Masters 1000 di: l’azzurro, numero 9 del seeding cadetto, viene sconfitto dal magiaro Fabian Marozsan, che si impone sulla terra battuta outdoor monegasca con lo score di 6-1 6-2 in un’ora e dieci minuti di gioco, conquistando così l’accesso al main draw.Nel primo set il magiaro strappa la battuta all’azzurro alla terza occasione al termine di un secondo game lungo sedici punti. L’ungherese scappa sul 3-0 non pesante, poi nel sesto giocosi fa rimontare dal 30-15, cede tre punti e perde ancora la battuta. Marozsan allunga sul 5-1, poi tiene il servizio a zero, portando a 7 la striscia di punti consecutivi vinti e chiude i conti sul 6-1 dopo 28 minuti.Nella seconda partita l’azzurro nel terzo game si fa trascinare ai vantaggi ed il magiaro sfrutta il primo break point per portarsi sul 2-1.

