Lapresse.it - Atp Marrakech 2025, titolo a Darderi: Griekspoor ko in finale

Leggi su Lapresse.it

Lucianoha vinto l’Atp 250 di. Il tennista azzurro, numero 57 Atp, ha battuto inl’olandese Tallon, numero 37 del ranking, con il punteggio di 7-6 (3), 7-6 (4) in due ore e cinque minuti di gioco.: “Ho lottato tutti i giorni per ottenere questo successo”“È stato un mese difficile – ha dettoa fine match – ma ho lottato tutti i giorni per ottenere questo successo. Voglio ringraziare tutti i tifosi, qui c’è un’atmosfera incredibile. Sono molto felice, lui è un giocatore eccezionale e credo di aver meritato questa vittoria”. Per l’Italia si tratta delnumero 101 nel circuito Atp a poche ore di distanza da quello ottenuto da Flavio Cobolli a Bucarest. Per Lucianoè il secondoAtp dopo la vittoria ottenuta 14 mesi fa a Cordoba quando superò inl’argentino Facundo Bagnis per 61 64.