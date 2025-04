Atp Marrakech 2025 | Darderi da sogno Griekspoor battuto e secondo titolo della carriera

Darderi nel torneo Atp 250 di Marrakech 2025. L’italo argentino classe 2002 ha completato la sua settimana da sogno battendo Tallon Griekspoor in finale, e mettendo così la firma sul secondo titolo Atp della carriera, che arriva a oltre un anno di distanza dal primo, vinto nel febbraio 2024 a Cordoba. Darderi ha avuto bisogno di due tie break (7-6(3) 7-6(4)) in due ore e tre minuti di gioco per avere la meglio sull’olandese, testa di serie numero uno della manifestazione.Il nativo di Villa Gesell conferma così l’ottimo feeling con le finali Atp (due vittorie su due) e con la terra rossa, che gli ha permesso di rialzarsi dopo un paio di settimane complicate sul cemento. Con questa vittoria Darderi guadagna nove posizioni nel ranking, tornando tra i primi 50 al mondo: da domani sarà infatti numero 48 Atp, e con opportunità di migliorarsi ulteriormente, anche se non sarà in gara nel Masters 1000 di Monte Carlo. Leggi su Sportface.it Trionfo assoluto di Lucianonel torneo Atp 250 di. L’italo argentino classe 2002 ha completato la sua settimana dabattendo Tallonin finale, e mettendo così la firma sulAtp, che arriva a oltre un anno di distanza dal primo, vinto nel febbraio 2024 a Cordoba.ha avuto bidi due tie break (7-6(3) 7-6(4)) in due ore e tre minuti di gioco per avere la meglio sull’olandese, testa di serie numero unomanifestazione.Il nativo di Villa Gesell conferma così l’ottimo feeling con le finali Atp (due vittorie su due) e con la terra rossa, che gli ha permesso di rialzarsi dopo un paio di settimane complicate sul cemento. Con questa vittoriaguadagna nove posizioni nel ranking, tornando tra i primi 50 al mondo: da domani sarà infatti numero 48 Atp, e con opportunità di migliorarsi ulteriormente, anche se non sarà in gara nel Masters 1000 di Monte Carlo.

Atp Marrakech 2025: Darderi da sogno, Griekspoor battuto e secondo titolo della carriera. Live Tallon Griekspoor - Luciano Darderi - ATP, Marrakech: Punteggi & Highlights Tennis - 06/04/2025. ATP Marrakech: Darderi fa doppietta! Secondo titolo ATP con due tiebreak a Griekspoor. Tennis: secondo titolo Atp per Darderi, battuto Griekspoor a Marrakech. Super Darderi: a Marrakech batte Griekspoor e vince il secondo titolo Atp. Tennis, Cobolli e Darderi in finale all’ATP di Bucarest e Marrakech: gli orari e il programma delle gare. Ne parlano su altre fonti

Super Darderi: a Marrakech batte Griekspoor e vince il secondo titolo Atp - Dopo Cobolli a Bucarest, altro successo dell'Italtennis: due tie-break a Luciano per conquistare la finale del 250 su terra rossa ... (gazzetta.it)

Luciano Darderi conquista il titolo a Marrakech! Griekspoor battuto in finale - Luciano Darderi completa la giornata italiana di lusso, inaugurata da Flavio Cobolli, nella prima domenica tennistica di aprile. Suo il titolo dell'ATP ... (oasport.it)

LIVE Darderi-Griekspoor 7-6 6-6, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: tiebreak decisivo nel secondo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BAEZ DALLE 13.00 4-2 Darderi. Non passa la volèe di rovescio dell'olandese che aveva ... (oasport.it)