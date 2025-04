Atp Bucarest 2025 la gemma di Cobolli | sconfitto Baez e primo titolo in carriera

primo sigillo della carriera di Flavio Cobolli arriva al torneo Atp 250 di Bucarest 2025. Il romano classe 2002 ha sconfitto in finale Sebastian Baez con il punteggio di 6-4 6-4, al termine di un incontro durato un'ora e 46 minuti. Flavio può così esultare e alzare al cielo il primo titolo della sua carriera a livello Atp, arrivato al termine di un periodo piuttosto complicato. L'inizio di 2025 dell'azzurro era stato infatti piuttosto deludente, senza vittorie nel circuito maggiore: sulla terra della capitale rumena però Cobolli è riuscito a mettere da parte le difficoltà ed è tornato a giocare il suo tennis solido ed esplosivo. Oggi ha beneficiato anche di un Baez inferiore rispetto alle attese, lui che solitamente nelle finali sulla terra non tradisce, come dimostrano i sette titoli in carriera.

