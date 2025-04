Lapresse.it - Atp Bucarest 2025, Cobolli batte Baez a Bucarest e vince il suo primo titolo

Flavioconquista l’Atp 250 dindo con il punteggio di 6-4 6-4 l’argentino Sebastiáncosì il suonel circuito. Nel freddo della capitale romena, l’azzurro ha dominato il match fin dalgame. Con questa vittoria,regala all’Italia il 100°Atp in singolare.: “Atp per me sogno che si realizza” “Sono davvero felice, è un sogno che si realizza, ho sempre sognato dire unAtp ed è il mio miglior risultato di sempre. Venivo da un momento difficile, ma qualcosa è cambiato nelle ultime settimane. Oggi contronon era per niente facile, è stata molto dura. È una grande vittoria”, ha dichiaratoai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria.