Atletica leggera | Cento inaugura la stagione outdoor con gare giovanili

In settimana aè iniziata ufficialmente ladell’con leper le categorie Ragazzi e Cadetti. 21 i giovani del Cus presenti, tra i quasi trepartecipanti provenienti dalla nostra provincia ma anche da Bologna, Castelfranco Emilia e Imola. Tra I Ragazzi, le migliori prestazioni sono state quelle di Fabio Besutti, terzo sia nel salto in lungo con 3,90 m che nei m 60 con 8.8. Da annoverare anche il terzo e il quarto posto rispettivamente delle due staffette in gara (Noemi Lucia Basas, Giorgia Zanzi, Giorgia Messineo e Anna Dall’Ara terze con 1:00.4. Sara Botti, Giulia Picariello, Marta Rizzati e Anna Alvisi quarte con 1:02.2), il sesto posto di Christian Minelli nel salto in lungo con m 3,50 e l’ottava piazza di Giorgia Zanzi nei 60 metri con 8.