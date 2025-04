Atletica e calcio gioie e dolori

Atletica, scovando nuovi talenti nelle scuole. "E’ fondamentale completare il campo scuola con la nuova pista: permetterebbe di fare un bel salto di qualità allo sport ascolano. L’Atletica è sempre stata il fiore all’occhiello, dobbiamo ripartire da qui, dalla regina degli sport. Anche il calcio sta attraversando un momento di difficoltà con l’Ascoli: la crisi ci può stare ma sono sicuro che la squadra potrà tornare a livelli migliori, senza fare pronostici lunari. Ma una serie B si potrà riottenere: lo meritano la piazza ascolana, i suoi tifosi, la storia. Un Costantino Rozzi non ci sarà più, ci ha dato un quarto di secolo di storia non ripetibile". Ilrestodelcarlino.it - "Atletica e calcio, gioie e dolori" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Vincenzo Ferretti ha dedicato la sua vita all’, scovando nuovi talenti nelle scuole. "E’ fondamentale completare il campo scuola con la nuova pista: permetterebbe di fare un bel salto di qualità allo sport ascolano. L’è sempre stata il fiore all’occhiello, dobbiamo ripartire da qui, dalla regina degli sport. Anche ilsta attraversando un momento di difficoltà con l’Ascoli: la crisi ci può stare ma sono sicuro che la squadra potrà tornare a livelli migliori, senza fare pronostici lunari. Ma una serie B si potrà riottenere: lo meritano la piazza ascolana, i suoi tifosi, la storia. Un Costantino Rozzi non ci sarà più, ci ha dato un quarto di secolo di storia non ripetibile".

