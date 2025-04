Atalanta tabù Gewiss e fischi | passa la Lazio 0-1 3 ko consecutivo per Gasperini e Baroni a -1 dalla Champions

Atalanta, tabù Gewiss e fischi: passa la Lazio 0-1, 3° ko consecutivo per Gasperini e Baroni a -1 dalla Champions - Prosegue il 2025 horror dell’Atalanta che in casa - al Gewiss Stadium - non vince addirittura da tre mesi e mezzo in campionato (contando anche le coppe europee, l'astinenza va avanti comunque da ... (msn.com)

Impresa al Gewiss Stadium, Isaksen condanna Gasperini: Atalanta 0-1 Lazio - Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la Lazio cambia subito: fuori Tchaouna, dentro Isaksen. Ed è proprio lui, Gustav Isaksen, a sbloccare il match al 54’. Fisayo Dele-Bashiru lo lancia con un ... (ilquotidianodellazio.it)

