Atalanta-Lazio | Sfida Cruciale al Gewiss Stadium per la Corsa Champions

Atalanta alle vuole sfatare il tabù del Gewiss Stadium dove, nel 2025, ha conquistato solo quattro punti in sei gare interne. L’ultimo successo sul terreno amico, in campionato, risale allo scorso 22 dicembre (3-2 in rimonta sull’Empoli). Oggi c’è la Lazio di Baroni, attardata dalla zona Champions con 52 punti, sei in meno di una Dea terza e in cerca di rilancio dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Fiorentina. Nerazzurri che giocheranno al Gewiss cinque delle ultime gare stagionali: la Corsa Champions per la Dea si deciderà soprattutto fra le mura amiche: oggi Ia Lazio, domenica prossima il Bologna, poi a Pasqua la vicina trasferta al Meazza in casa del Milan. "Giochiamo la prima di otto partite, di cui cinque in casa, siamo ancora terzi in classifica e non ci siamo mai trovati in una situazione tanto positiva. Sport.quotidiano.net - Atalanta-Lazio: Sfida Cruciale al Gewiss Stadium per la Corsa Champions Leggi su Sport.quotidiano.net L’alle vuole sfatare il tabù deldove, nel 2025, ha conquistato solo quattro punti in sei gare interne. L’ultimo successo sul terreno amico, in campionato, risale allo scorso 22 dicembre (3-2 in rimonta sull’Empoli). Oggi c’è ladi Baroni, attardata dalla zonacon 52 punti, sei in meno di una Dea terza e in cerca di rilancio dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Fiorentina. Nerazzurri che giocheranno alcinque delle ultime gare stagionali: laper la Dea si deciderà soprattutto fra le mura amiche: oggi Ia, domenica prossima il Bologna, poi a Pasqua la vicina trasferta al Meazza in casa del Milan. "Giochiamo la prima di otto partite, di cui cinque in casa, siamo ancora terzi in classifica e non ci siamo mai trovati in una situazione tanto positiva.

