Atalanta-Lazio LIVE 0-1 | Isaksen! Miracolo di Carnesecchi su Pellegrini fuori Retegui e Lookman

Atalanta-Lazio, il risultato in diretta LIVE.

Serie A: in campo Atalanta-Lazio 0-0 DIRETTA.

Atalanta-Lazio diretta Serie A: Isaksen sblocca al 54'!.

LIVE Atalanta-Lazio 0-1 Serie A 2024/2025: Sostituzione Atalanta: Retegui fuori.

Atalanta - Lazio (0-0) Serie A 2024.

Serie A, Atalanta-Lazio 0-1 al 54': 3 punti necessari agli orobici per rimanere in Champions - La rete di Isaksen in scivolata al 54' per il vantaggio della Lazio.