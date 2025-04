Atalanta-Lazio | ancora un infortunio tempi di recupero lunghi

La stagione per molti club è pronta ad entrare nel vivo e la speranza dei tecnici è quella di non avere infortuni. Lo ha ammesso anche Farris, vice di Inzaghi, dopo Parma-Inter. Ma dall'infermeria non sempre arrivano delle buone notizie e la gestione rischia anche di essere sbagliata con ricadute che rappresentano una tegola ancora più pesante del solito.E da Atalanta-Lazio gli aggiornamenti che arrivano non sono assolutamente positivi. Un giocatore si è seduto sul campo intorno al 30esimo del primo tempo chiedendo la sostituzione. Non sicuramente una buona notizia se si pensa ai diversi impegni in programma nelle prossime settimane e la necessità di dover alzare l'asticella per non lasciar sfuggire gli obiettivi.

