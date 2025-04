Atalanta Lazio 0-1 un gol di Isaksen sbanca il Gewiss Stadium! La classifica Serie A aggiornata

Atalanta Lazio 0-1, un gol di Isaksen sbanca il Gewiss Stadium! La classifica Serie A aggiornata dopo il match delle 18Termina qui Atalanta Lazio, match delle 18 valido per la 31a giornata di Serie A. Gara del Gewiss Stadium che termina con il risultato di 0-1 per i biancocelesti di Baroni. che con un gol di Isaksen tornano in corsa Champions e salgono a quota 55 punti. Atalanta ormai a quota tre sconfitte consecutive in campionato, con la possibilità di essere raggiunta dalla Juve e superata dal Napoli. Ecco come cambia la classificaSerie A, la classifica aggiornataInter 68 punti (31 partite giocate)Napoli 64 (30)Atalanta 58 (31)Bologna 56 (30)Juventus 55 (30)Lazio 55 (31)Roma 52 (30)Fiorentina 52 (31)Milan 48 (31)Udinese 40 (31)Torino 40 (31)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Hellas Verona 31 (31)Cagliari 30 (31)Parma 27 (31)Lecce 26 (31)Empoli 24 (31)Venezia 21 (31)Monza 15 (31)Leggi su Internews24. Internews24.com - Atalanta Lazio 0-1, un gol di Isaksen sbanca il Gewiss Stadium! La classifica Serie A aggiornata Leggi su Internews24.com di Redazione0-1, un gol diil! Ladopo il match delle 18Termina qui, match delle 18 valido per la 31a giornata diA. Gara delche termina con il risultato di 0-1 per i biancocelesti di Baroni. che con un gol ditornano in corsa Champions e salgono a quota 55 punti.ormai a quota tre sconfitte consecutive in campionato, con la possibilità di essere raggiunta dalla Juve e superata dal Napoli. Ecco come cambia laA, laInter 68 punti (31 partite giocate)Napoli 64 (30)58 (31)Bologna 56 (30)Juventus 55 (30)55 (31)Roma 52 (30)Fiorentina 52 (31)Milan 48 (31)Udinese 40 (31)Torino 40 (31)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Hellas Verona 31 (31)Cagliari 30 (31)Parma 27 (31)Lecce 26 (31)Empoli 24 (31)Venezia 21 (31)Monza 15 (31)Leggi su Internews24.

Serie A, Atalanta-Lazio 0-1: Isaksen riporta i biancocelesti sul treno per la Champions. Atalanta-Lazio 0-1: Isaksen entra e segna, Nuno Tavares esce per infortunio. Cronaca di Atalanta-Lazio 0-1: Isaksen subentra e segna, Dea di nuovo ko in casa. Serie A, Atalanta-Lazio 0-1: la decide Isaksen - LaPresse. Atalanta-Lazio 0-1, pagelle e tabellino: Isaksen condanna Gasperini, terza sconfitta di fila. Atalanta - Lazio (0-0) Serie A 2024. Ne parlano su altre fonti

Atalanta-Lazio LIVE 0-1: Isaksen! Miracolo di Carnesecchi su Pellegrini, fuori Retegui e Lookman - Atalanta-Lazio, 31a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 74` - Avanza Dele-Bashiru che serve sulla sinistra Pellegrini: il terzino ... (msn.com)

Atalanta-Lazio risultato 0-1: il gol di Isaksen avvicina i romani al 4° posto - Nella sfida di altissima classifica — ma tra due squadre non certo al picco della forma — la Lazio vince in casa dell'Atalanta e si riaffaccia in zona Champions aspettando Roma-Juve e il Bologna doman ... (corriere.it)

Atalanta-Lazio 0-1: il tabellino - Atalanta-Lazio 0-1 Marcatori: Isaksen 9` st. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson (Brescianini 33` st), Zappa. (calciomercato.com)