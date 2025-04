Atalanta-Lazio 0-1 | Isaksen firma la crisi bergamasca terzo ko consecutivo per la Dea

Lazio vince per 0-1 grazie alla rete di Isaksen, aprendo così la crisi vera e propria dell'Atalanta. La squadra di Gasperini invece deve contare il terzo ko consecutivo e sentirsi definitivamente riassorbita nella lotta al quarto posto, dopo aver coltivato a lungo il sogno del titolo. Nella lotta al quarto posto torna sotto invece la squadra biancoceleste, ora a un solo punto dal Bologna in classifica. Primo tempo Gasperini conferma in toto le aspettative della vigilia sulla propria formazione. Nella classica linea a tre davanti a Carnesecchi, Hien è il faro centrale, supportato da Djimsiti e Kolasinac al suo fianco. In mediana torna Ederson dopo la squalifica al fianco di De Roon, mentre sulle corsie corrono Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra. Sport.quotidiano.net - Atalanta-Lazio 0-1: Isaksen firma la crisi bergamasca, terzo ko consecutivo per la Dea Leggi su Sport.quotidiano.net Bergamo 6 aprile 2025 - Tanta tensione, agonismo alle stelle e una sfida dove vince chi riesce a giocare con più tranquillità. Lavince per 0-1 grazie alla rete di, aprendo così lavera e propria dell'. La squadra di Gasperini invece deve contare ilkoe sentirsi definitivamente riassorbita nella lotta al quarto posto, dopo aver coltivato a lungo il sogno del titolo. Nella lotta al quarto posto torna sotto invece la squadra biancoceleste, ora a un solo punto dal Bologna in classifica. Primo tempo Gasperini conferma in toto le aspettative della vigilia sulla propria formazione. Nella classica linea a tre davanti a Carnesecchi, Hien è il faro centrale, supportato da Djimsiti e Kolasinac al suo fianco. In mediana torna Ederson dopo la squalifica al fianco di De Roon, mentre sulle corsie corrono Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra.

