Juventusnews24.com - Atalanta Lazio 0-1: Isaksen alimenta i sogni Champions dei biancocelesti, per la Dea è notte fonda! Il resoconto

di Redazione JuventusNews240-1,piega la Dea e rilancia le ambizionidei!È appena terminata, partita di spicco per la lotta per la prossima edizione dellaLeague. La sfida, valida per la 31^ giornata di Serie A e che riguarda molto da vicino anche la Juve, ha prodotto questo esito.La gara è stata decisa da Gustav, che ha indovinato la rete della domenica contro i nerazzurri al 54?. Questa rete permette aidi riprendere la propria corsa verso un posto al sole inLeague. Si pianta di colpo l', che colleziona la terza sconfitta consecutiva.