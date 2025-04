Atalanta-Lazio 0-1 gol di Isaksen decide il match

Lazio vince 1-0 sul campo dell'Atalanta nel match della 31esima giornata e torna in piena corsa per la qualificazione alla Champions League. I nerazzurri passano a Bergamo grazie al gol di Isaksen, a segno al 54?. La vittoria consente ai capitolini di salire a 55 punti, a sole 3 lunghezze dai bergamaschi. L'Atalanta, al terzo k.o. di fila, rimane a quota 58, rischia di perdere il terzo posto e di essere risucchiata nel gruppone che punta al biglietto per la principale competizione europea. Gasperini decide di schierare dal 1? un po' a sorpresa Cuadrado al posto di De Ketelaere, alle spalle del duo Lookman-Retegui, mentre sono De Roon ed Ederson la coppia di centrocampo, con Djimsiti e Kolasinac ai fianchi di Hien in difesa. Baroni, invece, schiera Mandas in porta, con Belahyane e Rovella nella mediana, e il trio Tchaouna.

