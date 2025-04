Sololaroma.it - Atalanta-Lazio 0-1, cade ancora la Dea: Isaksen rilancia Baroni

Leggi su Sololaroma.it

Tra i tanti big match di questa trentunesima giornata di Serie A, alle ore 18 è andata in scena, terminata sull’1-0 grazie al gol di, bravo ad approfittare di una dormita della difesa bergamasca. Con questo successo i biancocelesti salgono a quota 55 punti, reagendo dopo tre partite senza vittoria. Continua invece il momento opaco della formazione di Gasperini, alla terza sconfitta consecutiva senza trovare la rete. Corsa Champions che diventa sempre più incerta, in attesa anche della sfida tra Roma e Juventus., il racconto del matchL’avvio di partita dimostra il momento sicuramente non positivo delle due formazioni, che non viaggiano ad alti ritmi, con qualche imprecisione di troppo che non rende di certo spettacolare il match. La prima vera potenziale occasione da gol viene costruita dalla, con Zaccagni che riceva palla sulla trequarti e trova la verticalizzazione in area per Dele-Bashiru, che defilato sull’uscita di Carnesecchi cerca un tiro cross sul quale salva Kolasinac.