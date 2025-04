Inter-news.it - Atalanta, ds D’Amico: «Inter tolto motivazioni? Lo scudetto era un sogno impossibile!»

Il direttore sportivo dell’, Tonyviene prima della gara contro la Lazio per fare il punto sul momento della squadra. Ecco le sensazioni nello spogliatoio dopo la dura sconfitta con l’di poche settimane fa.– Dopo lo scontro diretto perso con l’, l’si è fermata anche in casa della Fiorentina perdendo terreno in ottica. Adesso i bergmaschi di Gianpiero Gasperini proveranno a rialzarsi contro la Lazio. Prima della sfida della trentunesima giornata di Serie A il direttore sportivo Tonysu Sky Sport ha dichiarato: «La flessione è naturale. L’ottimismo viene dal vedere lavorare il mister e i ragazzi durante la settimana. Lavorano sempre allo stesso modo, anzi con ancora più voglia di dimostrare il nostro valore. Lo scontro diretto perso con l’ci ha? Assolutamente no perché loè stato un».