Atalanta 2025 da incubo | non segna più e in casa non sa più vincere rischia la Champions I motivi dell'involuzione

casa dal 2024, da tre mesi e mezzo, da sette partite. è la terza sconfitta consecutiva, e la terza di fila senza goal fatti. Sono. Leggi su Calciomercato.com Non vince indal 2024, da tre mesi e mezzo, da sette partite. è la terza sconfitta consecutiva, e la terza di fila senza goal fatti. Sono.

Atalanta, 2025 da incubo: non segna più e in casa non sa più vincere, rischia la Champions. I motivi dell'involuzione - Non vince in casa dal 2024, da tre mesi e mezzo, da sette partite. è la terza sconfitta consecutiva, e la terza di fila senza goal fatti. (msn.com)

Atalanta, dal sogno scudetto all’incubo: i numeri del 2025 - I bergamaschi in caduta libera, ora rischiano anche un posto nella prossima Champions League. Il giocattolo di Gasperini si è rotto nel cuore dell'inverno, la stagione è al di sotto delle attese ... (panorama.it)

Atalanta, ora il sogno scudetto rischia di diventare incubo niente Champions - Dopo aver accarezzato lo scudetto, ora c'è la paura che il percorso possa interrompersi. La squadra deve concentrarsi sul presente, ma il futuro è sempre più vicino: cosa succederà con Gasperini? Su ... (sport.sky.it)