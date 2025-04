Assolto dopo 8 anni | tutto per un fruscio

Ciro Borriello era al suo secondo mandato di sindaco della città un tempo capitale del corallo, dopo una analoga esperienza nel 1993 con la Democrazia cristiana. Apprezzato chirurgo, era stato anche deputato col centrodestra e puntava alla rielezione a Montecitorio con il Popolo della Libertà proprio negli stessi mesi in cui maturava l'inchiesta che gli avrebbe stravolto l'esistenza. Il sindaco finisce due settimane in galera, a Poggioreale, insieme a rapinatori, spacciatori e malavitosi. Racconterà di aver perso 10 chili in quel lasso di tempo. «Non mangiavo, bevevo solo acqua e restavo sulla brandina». Il Riesame lo scarcera, ma ne dispone la detenzione ai domiciliari: altri due mesi e mezzo. Torna in libertà il 3 novembre 2017, il giorno dopo la Festività dei Defunti. Per lui, però, è una resurrezione.

