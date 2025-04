Assisi e Roma insieme per il Giubileo

Assisi e Roma hanno siglato un accordo di collaborazione per strategie e iniziative comuni legate al Giubileo 2025, evento che unisce le due realtà all'insegna di valori unitari. L'intesa è stata sottoscritta nella Sala della Conciliazione della città serafica, dalla presidente del Consiglio comunale di Assisi Donatella Casciarri e dalla Presidente dell'Assemblea capitolina di Roma, Svetlana Celli, che l'hanno promossa. Il documento prevede azioni congiunte su temi legati a turismo, economia, sviluppo sostenibile, nonché l'attivazione di buone pratiche utili a rafforzare il legame tra territori. Prima della firma, esperti in tali settori hanno illustrato l'impatto sociale, culturale ed economico degli eventi giubilari sui territori di Assisi e Roma. All'evento – patrocinato Rai Umbria, con media partner la testata TGR – hanno partecipato rappresentanti istituzionali, referenti di associazioni e di realtà culturali coinvolte. Agi.it - Assisi e Roma insieme per il Giubileo Leggi su Agi.it AGI -hanno siglato un accordo di collaborazione per strategie e iniziative comuni legate al2025, evento che unisce le due realtà all'insegna di valori unitari. L'intesa è stata sottoscritta nella Sala della Conciliazione della città serafica, dalla presidente del Consiglio comunale diDonatella Casciarri e dalla Presidente dell'Assemblea capitolina di, Svetlana Celli, che l'hanno promossa. Il documento prevede azioni congiunte su temi legati a turismo, economia, sviluppo sostenibile, nonché l'attivazione di buone pratiche utili a rafforzare il legame tra territori. Prima della firma, esperti in tali settori hanno illustrato l'impatto sociale, culturale ed economico degli eventi giubilari sui territori di. All'evento – patrocinato Rai Umbria, con media partner la testata TGR – hanno partecipato rappresentanti istituzionali, referenti di associazioni e di realtà culturali coinvolte.

Assisi e Roma insieme per il Giubileo. Assisi e Roma insieme per il Giubileo: azioni congiunte per favorire il turismo. Assisi e Roma insieme per il Giubileo: azioni congiunte per favorire il turismo. Assisi e Roma insieme per il Giubileo. Roma e Assisi insieme per il Giubileo domani, Celli: rafforzare il legame tra città. Roma e Assisi insieme per il Giubileo, convegno il 5 aprile -. Ne parlano su altre fonti

Assisi e Roma insieme per il Giubileo - AGI - Assisi e Roma hanno siglato un accordo di collaborazione per strategie e iniziative comuni legate al Giubileo 2025, evento che unisce le due realtà all’insegna di valori unitari. L’intesa è stat ... (msn.com)

Accoglienza per il Giubileo, dal Governo 3 milioni di euro per l’Umbria. Per Acutis a fine aprile attesi 50.000 pellegrini - Accoglienza per il Giubileo, dal Governo 3 milioni di euro per l'Umbria. Per Acutis a fine aprile attesi 50.000 pellegrini ... (assisinews.it)

Aprile 2025: eventi significativi nel giubileo della speranza a roma - Aprile segna un periodo particolarmente intenso per il giubileo della speranza, che prevede numerosi eventi che invitano alla partecipazione attiva. I pellegrini stanno già pianificando di affollare ... (gaeta.it)