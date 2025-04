Ascom Confcommercio Musacci nominato vicepresidente nazionale

Musacci è il nuovo vicepresidente nazionale di Confcommercio. La nomina ufficiale è giunta giovedì 3 aprile, con il ferrarese – già alla guida del Gruppo giovani imprenditori nazionale – che sarà a capo dell’ambito delle start up e del passaggio generazionale.Iscriviti al canale. Ferraratoday.it - Ascom Confcommercio, Musacci nominato vicepresidente nazionale Leggi su Ferraratoday.it Matteoè il nuovodi. La nomina ufficiale è giunta giovedì 3 aprile, con il ferrarese – già alla guida del Gruppo giovani imprenditori– che sarà a capo dell’ambito delle start up e del passaggio generazionale.Iscriviti al canale.

Ascom presenta la sua squadra: "Massima attenzione al settore terziario di tutto il territorio". Ne parlano su altre fonti

Matteo Musacci vicepresidente nazionale. Felloni nella giunta - (msn.com)

Confcommercio nomina Barbieri nuovo segretario generale - (msn.com)

Amelio, Felloni e Musacci al top di Confcommercio - In questa assemblea è stato eletto in qualità di consigliere nazionale Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio - Ascom Ferrara, mentre Giulio Felloni è stato riconfermato in ... (informazione.it)