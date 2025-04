Sport.quotidiano.net - Ascoli: le pagelle dei protagonisti in campo contro il Barbetti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Raffaelli 6. Un’uscita provvidenziale nel primo tempo. Una parata centrale nella ripresa. Può poco sul palo del dieci di casa. Alagna 6. Lo attaccano poco, è un suo merito. E’ bravo a blindare la linea finché legge male il taglio di Di Massimo, sul quale è in ritardo. Menna 6. Coriaceo, tende a far rispettare teoria e pratica del difensore centrale tosto. Piermarini 6. Ordinato. Sempre. Anche quando si fa ammonire per fallo "buono e giusto". D’Amore 6. Fa scelte difensive che consentono alla squadra di allungarsi a piacimento. Ammonito. Varone 6. Cambiano le linee di gioco, non la sostanza. Bando 6.5. Alza il baricentro, guarda in verticale più che in passato, tackle e cross apprezzabili. Potrà raccontare di aver giocato da regista davanti al Regista (lettera maiuscola) della storia bianconera del nuovo millennio.