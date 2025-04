Ilgiorno.it - Arrestata fuori dalla chiesa di Cilavegna: era ricercata in Francia dal luglio dello scorso anno

(Pavia), 6 aprile 2025 –indal, è incappata in un controllo dei carabinieri in Lomellina. M.L., 45enne serba, è statadai carabinieri della Stazione di Gravellona Lomellina, della Compagnia di Vigevano, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale. "L'arresto - spiega la nota dei carabinieri diramata oggi, domenica 6 aprile - è scattato a seguito di un controllo operato dai militari nei confronti di un gruppo di quattro persone all'esterno della"San Pietro e Paolo" di". Identificando le quattro persone, è emerso il provvedimento internazionale a suo carico e la donna, dopo le formalità di rito, è stata portata nella sezione femminile del carcere di Vigevano "in attesa della definizione delle procedure di estradizione".