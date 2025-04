Anteprima24.it - Arpaise, la Pro Loco ‘Papa’ in piazza per sostenere la ricerca

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLa ProGeneroso Papa di, guidata dal Presidente Walter Mazzone, sostenendo l’Associazione di Volontariato Ail Benevento Odv “Stefania Mottola” (Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma), nella manifestazione nazionale del 4-5-6 Aprile, in cui tutti i volontari Ail e Associazioni di Volontariato, sono scesi in tutte le piazze d’Italia, di seguito anche nelle piazze e nei punti SolidAil della Città di Benevento e dei Comuni della Provincia di Benevento, con i propri volontari e sostenitori, ha voluto dare come ogni anno il suo contributo perlascientifica, per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, favorendo con il ricavato delle vendite la cura ed il sostegno ai pazienti, perché con un uovo di Pasqua Ail sostieni lasui tumori del sangue, doni un futuro a tanti pazienti.