Sport.quotidiano.net - Arezzo: prestazioni deludenti e serata da dimenticare per la squadra

GEMELLO 5,5 Ottimo intervento al 32’ su Dezi, resta sorpreso dalla conclusione di Tavernelli e poi da quella di Pattarello sul suo palo. Si allunga sulla conclusione di Mawuli (41’). Fa muro su Guccione. MEZZONI 5 Tavernelli è un avversario insidioso, e nella prima parte gode di grande libertà. In sofferenza. Pure in fase offensiva è unaccia. Il giallo gli costa lo stop per la partita del Curi. AMORAN 5 Sbaglia un appoggio in uscita e regala palla a Tarvenelli che sblocca il derby RICCARDI 5,5 Costretto al fallo su Pattarello. Il meno peggio in difesa. DELL’ORCO 5,5 Impiegato da terzino sinistro. Il duello con Pattarello è tosto e lo soffre. GIUNTI 5,5 Unacomplicata, dà attenzioni a Guccione. JOSELITO 5,5 Cangelosi non ci rinuncia. Ma stavolta non riesce a far partire il motore, nel finale di primo tempo perde un pallone che rischia di complicare ancora di più la partita.