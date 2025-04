Iltempo.it - Area zero dazi, il ministro Urso: "Giusta la proposta di Musk. Ecco cosa farà l'Italia"

tra le due sponde dell'Atlantico» come ha rilanciato Elon. E un approccio basato sulla «ragione» che l'sta portando avanti in ambito europeo nella difficilissima partita dei. Ildelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, è convinto che questa sia la strada da percorrere nel negoziato con l'America di Trump., se inon saranno rimossi, avete una stima del danno per l'exportno? «Sì, abbiamo fatto una stima previsionale già prima che fossero annunciati, individuando i settori maggiormente colpiti, alimentazione e meccanica, le Regioni che potrebbero risentirne di più, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le dieci aziende che avrebbero le maggiori difficoltà in ciascun comparto e le filiere produttive con il maggiore impatto. Già sei mesi fa abbiamo ingaggiato una battaglia in Europa perché fossero rimosse le folli regole del Green Deal che avevano già portato al collasso dell'industria dell'auto europea.